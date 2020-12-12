Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması

12.12.2020 20:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:03

Ankara Ulus Meydanı Trafik ekiplerinin denetimi Sıhhiye Hitit Heykeli Atatürk Bulvarında seyreden araçlar Abdi İpekçi Parkı ANKARA - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Ankara Ulus Meydanı

Trafik ekiplerinin denetimi

Sıhhiye Hitit Heykeli

Atatürk Bulvarında seyreden araçlar

Abdi İpekçi Parkı ANKARA - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri | Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri | Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Hulusi Akar Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Sörloth Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:03:36. #1.14#
title