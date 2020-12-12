Drone - Sokağa çıkma kısıtlaması
12.12.2020 20:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:03
Ankara Ulus Meydanı Trafik ekiplerinin denetimi Sıhhiye Hitit Heykeli Atatürk Bulvarında seyreden araçlar Abdi İpekçi Parkı ANKARA - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
Trafik ekiplerinin denetimi
Sıhhiye Hitit Heykeli
Atatürk Bulvarında seyreden araçlar
Abdi İpekçi Parkı ANKARA - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat