(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor
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(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor

19.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:19

Otoyolun 6. kesiminden drone detayları SAKARYA - Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı...

Otoyolun 6. kesiminden drone detayları SAKARYA - Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılıyor.

(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor
(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor
(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor
(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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