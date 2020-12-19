(Drone) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor

Otoyolun 6. kesiminden drone detayları SAKARYA - Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı...