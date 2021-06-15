Doğasıyla cezbeden Ordu'nun şelaleleri misafirlerini ağırlıyor

Ordu'nun turizmde öne çıkan şelaleleri, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ordu'nun turizmde öne çıkan şelaleleri, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Uçsuz bucaksız ormanları, dereleri ve yaylalarıyla doğa turizminde adından söz ettiren Ordu'da şelaleler, sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayanlar tarafından tercih ediliyor

Şelalelere giden bazı vatandaşlar yüzerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise çevrede piknik yaparak vakit geçiriyor. Vatandaşlar, eşsiz doğal güzellikleri barındıran şelaleleri fotoğraf kareleriyle de ölümsüzleştiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Altınordu ilçesindeki Çavuşlar Şelalesi'nde AA muhabirine, Ordu genelinde yaklaşık 2 bin dere olduğunu, derelerin üzerinde ise yüzlerce şelale bulunduğunu söyledi.

Şelalelerin her birinin başlı başına bir destinasyon ve güzellik olduğunu vurgulayan Toparlak, buraların özellikle doğaseverler için muhteşem yerler olduğunu ifade etti.

Toparlak, bölge halkının ve il dışından gelen vatandaşların hafta sonlarını şelalelerde geçirdiğini belirterek, şelale turizmi konusunda önemli çalışmaları olduğunu aktardı.

Ulaşılabilir şelalelerde çevre düzenlemesi ve altyapı gibi çalışmalar yapıldığını kaydeden Toparlak, "Bu çalışmalar tamamlandığında Ordu'ya gelen misafirlerimizin en az bir ya da iki gününü buralarda geçirmelerini sağlayacağız. Böylece Ordu'nun önemli kaynaklarını gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

"Ordu'nun şelalelerini görmeye ve keşfetmeye davet ediyoruz"

Toparlak, Ordu'nun şelaleleri hem yerel halk hem de misafirler tarafından son derece ilgi gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şalelere gelen insanlar günlerini çok güzel bir şekilde dinlemiş olarak geçiriyorlar. İnsan hayatında su sesi önemli. Dolayısıyla bu sesin altında oturmak, burada çay içmek ve haftanın yorgunluğunu atmak son derece güzel. Bütün vatandaşlarımızın bu sesi bizimle paylaşması arzusundayız. Bütün misafirlerimizi, Ordu'nun şelalelerini görmeye ve keşfetmeye davet ediyoruz."

"Ege veya Akdeniz'e tatile gitmeye gerek kalmıyor"

Altınordu ilçesinin Karaoluk Mahallesi'ndeki Çiseli Şelalesi'ni ziyaret eden Yeşim Çapkın, havaların ısınmasıyla boş vakitlerini şelalelere gelerek değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şelalelerin doğayla iç içe, nefes alınabilecek yerler olduğunu dile getiren Çapkın, salgın sürecinde çok bunaldıklarını, kontrollü normalleşme dönemiyle ilk fırsatta şelaleye geldiklerini anlattı.

Çapkın, herkesin bu doğal güzelliği yaşaması gerektiğini, iş stresine bu gibi yerlerin iyi geldiğini kaydetti.

Mesut Taşlı da yazın başlamasıyla ailesiyle Çiseli Şelalesi'ne gelerek vakit geçirdiklerini, şelale suyunun temiz ve oldukça serin olduğunu, bu gibi yerlerin kendilerine çok iyi geldiğini aktardı.

Filiz Arslan ise Çiseli Şelalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu, burada birçok kez dizi ve klip çekildiğini söyledi.

Buranın oksijeni ve doğasıyla kendilerine huzur verdiğini vurgulayan Arslan, "Bizler için Ege veya Akdeniz'e tatile gitmeye gerek kalmıyor. Burası bize yetiyor. Çünkü burası doğa harikası bir yer." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay