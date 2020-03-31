Driveclub Sunucuları Yarın İtibarıyla Kapatılıyor
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Sony, Teknoloji

Driveclub Sunucuları Yarın İtibarıyla Kapatılıyor

Kapanan Evolution Studios tarafından geliştirilen Driveclub, artık yolun sonuna geldi. Oyunun sunucuları, yarın itibarıyla kapatılacak.

31.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:49
Driveclub Sunucuları Yarın İtibarıyla Kapatılıyor

Kapanan Evolution Studios tarafından geliştirilen Driveclub, artık yolun sonuna geldi. Oyunun sunucuları, yarın itibarıyla kapatılacak.

PlayStation 4 platformuna özel olarak geliştirilmiş olan yarış oyunu Driveclub, 2014 yılında büyük umutlarla satışa sunulmuştu. Çıkışı sonrasında, Evolution Studios tarafından içerik anlamında gayet iyi bir şekilde desteklenmiş olan Driveclub için Season Pass eklentisi kapsamında on bir yeni pist, yirmi üç yeni etkinlik ve 2015 yılının Haziran ayına kadar her ay yeni bir araba oyunculara sunulmuştu.

Geliştirici stüdyo, oyuna farklı bir tat katmak için bağımsız olarak satılmak üzere Driveclub Bikes ve Driveclub VR oyunlarını da oyuncularla buluşturmuştu.

Ne var ki geliştirici stüdyonun sunduğu bunca desteğe rağmen, Driveclub ticari anlamda pek fazla bir başarı elde edememişti. 2015 yılının Mart ayında elli beş çalışanı ile yollarını ayırmış olan Evolution Studios, 2016 yılında da Sony tarafından kapatılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, gözler elbette Sony ve Driveclub oyununa dönmüştü. Stüdyonun kapatılmasından birkaç yıl sonra, geçtiğimiz sene Japon teknoloji devi oyun ile olan bağların iki adımda kesileceğini duyurmuştu. İlk adım geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde atıldı ve Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunları PlayStation Store üzerinden kaldırıldı.

İkinci ve son adım ise yeni günün ilk saatlerinde atılacak. Bu adıma göre, oyunun sunucuları tamamıyla kapatılacak. Haliyle çevrimiçi modların hiçbirisine erişim sağlayamayacaksınız. Dahası ise sezon biletinizi sadece çevrimdışı olarak kullanabilecek, çevrimiçi etkinliklerde ve turlarda kulübünüzü temsil edemeyecek, kendi etkinliklerinizi oluşturamayacak, liderlik tablosunda mücadele edemeyecek veya istatistiklerinizi ve kaydettiğiniz aşamayı paylaşamayacaksınız. Ancak Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunlarını çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilmeniz ve başarımlar açabilmeniz mümkün olacak.

Kaynak: Tamindir

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