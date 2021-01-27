Dr. Hamit Çelik kimdir? Hamit Çelik nereli, kaç yaşında, mesleği ne, branşı ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Kardiyoloji uzmanı Dr. Hamit Çelik vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Hamit Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, branşı ne, ne doktoru? Hamit Çelik'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı vb. bazı sabah programlarına da katılan Hamit Çelik kardiyoloji alanında uzman isimler arasında yer alıyor. Peki Dr. Hamit Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, branşı ne?

DR. HAMİT ÇELİK KİMDİR?

Dr. Hamit Çelik 1980 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 2004 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Hamit Çelik doğum tarihi : 1980

Hamit Çelik kaç yaşında : 40 yaşında

Hamit Çelik mesleği ne : Doktor, Kardiyoloji uzmanı

Hamit Çelik nereli : Malatya

2005 yılında Gümüşhane'de, 2006 yılında da İstanbul Beyoğlu'nda pratisyen hekim olarak çalıştı. Hamit Çelik 2007 - 2008 yılları arasında askerlik görevini Hakkari'de tabip asteğmen olarak tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye ihtisası yaptı. 2009 yılında Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Kardiyoloji ihtisasına başladı.

DR. HAMİT ÇELİK'İN BAŞARILARI

2010-2013 yılları arasında ritim bozukluğu üzerine tez çalışması yaptı. Tez konusu ve yaptığı çalışma Türkiye ve Avrupa'da ilk kez yapıldı. Ritim bozukluğu olan 43 hastaya elektro kardiyoversiyon yapıldı ve medikal tedavi düzenlendi 30 hastanın ritmi tekrar normale döndü. Geri kalan 13 hasta medikal tedavili takibe alındı. Dr. Hamit Çelik ihtisas döneminde uzun süreli CPR yaparak çok sayıda hastayı hayatta döndürdü. 2014 yılında Edirne'de mecburi hizmetini tamamladı. Dr. Hamit Çelik ihtisas ve uzmanlık döneminde, Yaklaşık toplamda 10 bine yakın (koroner Anjiyografi, stent, ptca, kalıcı pacmaker, geçici pacmaker, transozefagial ekokardiyografi, farmakolojik stres ekokardiyografi, periferik Anjiyografi ve perikardiyo sentez vb.) invaziv girişim işlemi yaptı. 50 bin ekokardiyografi işlemi yaptı. 20 bin tansiyon ve 24 saat ritim holter raporu yazdı. Yaklaşık 100.000'in üzerinde hasta muayane etti. Dr Hamit Çelik özelikle çok sayıda hastanın, gizli koroner arter hastalığıni tespit edip, tedavi ederek kalp krizi geçirmesine engel olmuştur. Agresif yüksek tansiyon ve yine dirençli çarpıntıları ve ritim bozukluğu, geliştirdiği medikal tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar almıştır. Dr. Hamit Çelik Bahçelievler Aile Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır.