Doya Doya Moda Sündüz kim? Doya Doya Moda Sündüz kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda Sündüz eşi kim?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 19 Mart Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 19 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu! Doya Doya Moda Sündüz kim? Doya Doya Moda Sündüz kaç yaşında, nereli? TV8 Doya Doya Moda Sündüz eşi kim?

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ KİM?

Sündüz Durmaz, 28 yaşında ve aslen Cezayirlidir. Büyük beden kişilerin katıldığı yarışma programında Sündüz 44 bedene sahiptir. Doya Doya Moda Sündüz, evli ve 2 çocuk annesi, eski bir model.

18 MART DOYA DOYA PUAN DURUMU

Birben:16

Su:15

Özde:16

Ferdanur:14

Betül:8

Emel:7

Rümeysa:6

19 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU!

TV8 ekranlarını sevilen moda programı 19 Mart puan durumunu öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.