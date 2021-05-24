Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda Rabia boy ve kilo!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda, TV8'de yayınlanıyor. Geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilen yapımda merak edilen sorulardan biri Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda Rabia boy ve kilo!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda, TV8'de yayınlanıyor. Geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilen yapımda merak edilen sorulardan biri Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda Rabia boy ve kilo!

DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışma programında dikkat çeken isim Rabia Ağca kimdir? Rabia Ağca 21 yaşında öğrencidir. Doya Doya Moda Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyerek iddiasını ortaya koydu. Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…