Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı? 22 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?
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Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı? 22 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

22.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:02
Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı? 22 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 22 Ocak 300. bölüm konseptiyle şık elbiseler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da kolyeyi ve saati alan isimler belli oldu! Peki, Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 22 Ocak bölümünde Doya Doya Moda 300. bölüm kutlaması konseptiyle şık kıyafetler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. Peki, Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı? 22 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KOLYEYİ KİM ALDI, SAATİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda kızlarda bu haftanın birincisi Rabia oldu ve kolyeyi Müge Hanım'dan Rabia aldı. Doya Doya Moda Birben bu hafta 6. kolyesini aldı. Doya Doya Moda erkeklerde ise bu haftanın birincisi 1 puan farkla Emre oldu ve tasarım saati 2. kez aldı!

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda erkeklerde eleme gerçekleşmedi. Doya Doya Moda Alper bugün yarışmaya katılmadığı için otomatik olarak diskalifiye oldu, elendi. Doya Doya Moda kızlarda eleme adayları Bahar Candan ve Aysu oldu. Elenen isim ise Doya Doya Moda Aysu oldu!

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