Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim?

Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Doya Doya Moda haftanın birincisi bu haftanın en çok puanını toplayan yarışmacı oldu. 25 Haziran 2021 Hafta içi her gün ekranda olan yarışma programında en az puanı toplayan bir isimse programa veda etti. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim? İşte detaylar haberimizde…

Gündüz kuşağı programlarından Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Betül Böçkün rahatsızlığı sebebiyle ayrılmıştı. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ, 25 HAZİRAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacıların birbirleriyle olan sert iletişimleri jüri üyelerini de çileden çıkardı. Haftanın finalinde Gülşah Saraçoğlu "hepiniz saygısızsınız" diyerek yarışmacıları uyardı. Rabia'nın da gözyaşları içerisinde kaldığı günde gergin anlar tavan yaptı. Haftanın birincisi olan isimse kolyenin sahibi oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz haftada sakatlık geçiren Betül sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etti. Dolayısıyla eleme yerine Betül'ün vedası açıklandı. Geçen haftanın birincisi ise Özde oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Halit Ergenç Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:43:24. #1.16#

title