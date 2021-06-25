Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim?

Doya Doya Moda haftanın birincisi bu haftanın en çok puanını toplayan yarışmacı oldu. 25 Haziran 2021 Hafta içi her gün ekranda olan yarışma programında en az puanı toplayan bir isimse programa veda etti. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim? İşte detaylar haberimizde…

Gündüz kuşağı programlarından Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Betül Böçkün rahatsızlığı sebebiyle ayrılmıştı. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda elenen isim kim?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ, 25 HAZİRAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacıların birbirleriyle olan sert iletişimleri jüri üyelerini de çileden çıkardı. Haftanın finalinde Gülşah Saraçoğlu "hepiniz saygısızsınız" diyerek yarışmacıları uyardı. Rabia'nın da gözyaşları içerisinde kaldığı günde gergin anlar tavan yaptı. Haftanın birincisi olan isimse kolyenin sahibi oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz haftada sakatlık geçiren Betül sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etti. Dolayısıyla eleme yerine Betül'ün vedası açıklandı. Geçen haftanın birincisi ise Özde oldu.