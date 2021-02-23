Doya Doya Moda kim elendi? Geçen hafta Doya Doya Moda'dan elenen isim kim oldu?

TV8 ekranlarının stil yarışması olarak karşımıza çıkan Doya Doya Moda, geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Doya Doya Moda kim elendi? Geçen hafta Doya Doya Moda'dan elenen isim kim oldu? sorularının yanıtlar merak ediliyor. Cuma günü en son elenen isim merak ediliyor...

Tv8 ekranlarının stil yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finaliyle ekrana gelen yarışmada bugün en yüksek puanı alan birinci, en düşük puanı alan ise yarışmadan elenecek. Ekranların sevilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın final heyecanı yaşanırken eleme ve birinci olan isim belli oldu. Son kez jüri karşısına çıkacak yarışmacıların tek hedefi birincilik olurken programın sıkı takipçileri doya doya moda kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. üri üyeliğini Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert'in üstlendiği Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? İşte haftanın birincisi ve elenen ismi…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim haftanın son günü itibariyle medya gündemini yakından takip edenlerin gündemine geliyor. Yarışmacılar beş gün boyunca jüriler tarafından belirlenen konseptlere uygun olarak kombinlerini yarıştırdı. Bugün ise haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…

DOYA DOYA MODA 19 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANDI MI?

Doya Doya 19 Şubat haftanın birincisi bugün kadınlarda Rabia, erkeklerde ise Adnan oldu. Doya Doya Moda'da haftanın en düşük puanlarını Elif ve Tuğçe aldı. Elenen isim Tuğçe oldu.

PUAN DURUMU

Bugüne ait puan durumu belli oldu.

Ceren 27

Elif Nil 27

Tuğçe 17

Birben 27

Rabia 26

Özde 26

Batıcan 28

Mehmet 29

Adnan 30

Meriç 27

Arif 30