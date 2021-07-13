Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması 9 Temmuz Cuma günü sezonun finali ile ekranlardaydı. Doya Doya Moda birincisi! Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 9 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda All Star'da 9 Temmuz birincisi Özde oldu. Doya Doya Moda All Star şampiyonu 218 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA BUGÜN YOK MU?

9 Temmuz Cuma günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışması final bölümü ile ekranlardaydı. Bu sezonun şampiyonun belli olduğu Doya Doya Moda yarışması bugün yayınlanmayacak. Yeni sezon olup olmayacağı belli olmayan program Eylül ayında ekranlarda olabilir.