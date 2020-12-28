Doya Doya Moda: Doğuş Çabakçor kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? Doğuş Çabakçor hayatı ve biyografisi nedir?

Doya Doya Moda: Doğuş Çabakçor kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? Doğuş Çabakçor hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR?

Türkiye'nin 'sosyete DJ'i' olarak tanınan Doğuş Çabakçor 5 Mart 1987'de başkent Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşında başladığı çalışma hayatının yanı sıra fen lisesini bitirip, işletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda dağ bisikletçiliği yaptı. Şu an ise DJ'lik ile uğraşmaktadır. Onu şöhrete ulaştıran ise bu mesleği oldu denilebilir. Küçük yaştan bu yana gösterdiği azim, çalışkanlık ve hedeflerine ulaşma hırsı onu bu günlere getirdi. 12 Mayıs 2012'de Babası Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları'nın başkanı olan Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile evlendi. Bu evliliğinden Aslan ve Kaplan olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Doğuş Çabakçor kendisine ait Youtube kanalında ise yüz binlerce kişi tarafından takip edilmektedir. 2018 yılından itibaren yüklediği düzenli videolarla sosyal medyaya farklı bir bakış açısı getirmiştir.

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KÜNYE

Gerçek adı: Doğuş Çabakçor

Doğum Tarihi: 05/03/1987

Kaç yaşında: 32 yaşında

Eğitim Durumu:Lisans

Medeni Hali: Evli (Begüm Yücel Çabakçor ile)

Boy: 1.79

Kilo: 75

Burç: Balık

Meslek:DJ

Doğum yeri: Ankara