Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
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Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının dün yayınlanan bölümünde Rümeysa yürürken bir anda Rabia'ya çarparak havuza düşmesine neden oldu. Elbiseyle havuza düşen Rabia şok geçirirken diğer yarışmacılar yardım ederek arkadaşlarını havuzdan çıkardı.

15.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:20

TV8'de yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın son bölümde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın hafta finalinde, çekimlerin yapıldığı lüks villada Rabia, Rümeysa'nın kendisini itmesi sonucu havuza düştü.

HAVUZDAN ÇIKIP KAVGA ETTİ

Doya Doya Moda'nın hafta finalinde günün konsepti 'elti konsepti' olarak açıklandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar çekimlerin yapıldığı lüks villanın bahçesinde yürürken garip bir olay yaşandı. Hızlı adımlarla yürüyen Rümeysa, önündeki Rabia'yı itince havuza düşmesine neden oldu. Hafta finali için giydiği şık kıyafetleriyle kendini bir anda havuzda bulan yarışmacı çılgına döndü. Rabia bunun kasıtlı olduğunu iddia ederken Rümeysa ise bunun kaza olduğunu belirtti.

Rabia arkadaşlarının da yardımıyla havuzdan çıktı. İkili arasında ise daha sonra kavga yaşandı.

Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
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