Doya Doya Moda Betül elendi mi? Betül Böçkün elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok?
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Doya Doya Moda Betül elendi mi? Betül Böçkün elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok?

Doya Doya Moda Betül elendi mi? Betül Böçkün elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok?
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Doya Doya Moda All Star'da Betül Böçkün'ün yer almaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Yarışmacının neden Doya Doya Moda'da olmadığını merak eden izleyicilerimiz Betül Böçkün neden yok aratmaktadırlar. Peki, Doya Doya Moda Betül elendi mi? Betül Böçkün elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok? Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Betül Böçkün nereli, biyografisi nedir?

Doya Doya Moda ilk sezonunun şampiyonu Betül Böçkün, All Star sezonuna beklenmedik bir şekilde veda etti. Jüri üyesi Umut Eker, Betül Böçkün'ün yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Peki, Betül Böçkün hakkında jüri üyeleri ne söyledi? Doya Doya Moda Betül elendi mi? Betül Böçkün elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok? Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Betül Böçkün nereli, biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda ilk sezonunun şampiyonu Betül Böçkün, All Star sezonuna beklenmedik bir şekilde veda etti. Jüri üyesi Umut Eker, Betül Böçkün'ün yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. "Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Bugün Betül sağlık sorunu nedeniyle aramızda değildi. Az önce aldığımız habere göre Betül artık aramızda olamayacak. Sesli bir ortamda bulunmaması kendisi için daha iyi olamayacak. " sözleriyle Betül Böçkün'ün ayrıldığını duyurdu.

Sürpriz bir şekilde programa veda eden Betül Böçkün'ün Instagram hesabında veda postu paylaştı ve altına "Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun." Notunu düştü.

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 25 yaşında olan Betül Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken başta jüri üyeleri olmak üzere ekran karşısındakiler de derinden etkilenmişti.

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Doya Doya Moda Betül elendi mi? Betül Böçkün elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün neden yok? - Haberler
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