Doya Doya Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında?
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Doya Doya Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında?

16.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:07
Doya Doya Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında?

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Mehmet Güneş, uzun bir süre sonra Doya Doya Moda yarışmasında tarzını konuşturuyor. Esra Erol'da İzdivaç'ta gelin adaylarından Bahar ile bir dargın bir barışık süren beraberliği uzun süre konuşulan Doya Doya Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda Mehmet Güneş internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, Doya Doya Moda'da erkekler kategorisinde yarışan Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Güneş instagram hesabı! sorularının cevapları!

DOYA DOYA MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti.

Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.

Doya Doya Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında?
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