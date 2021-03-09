Dota 2 oyuncuları oyundaki hataların düzeltilmesi için 25.000 dolardan fazla para topladı

Dota 2 öğreticisi uzun zamandır isteneni veremiyor ve sık sık hatalarla karşılaşılmasına neden oluyor. Dota 2 öğreticisinin gelişmesi için Dota oyuncuları, oyuna sık sık yatırım yapmakta. Son olarak ise bir grup oyuncu 25 bin dolardan fazla para toplayarak oyunun geliştirilmesi için başvurdu.

Popüler topluluk figürü SirActionSlacks'ın eylem çağrısının ardından Indiegogo'da topluluk yapımı bir Dota 2 öğreticisi finanse edildi ve yazılım sırasında 25.000 ABD Dolarından fazla para toplandı. Dota 2, Steam istemcisinin eş zamanlı oyuncu sayısı verilerinin en üstünde yer almaya devam eden geliştirici Valve'in popüler MOBA PC oyunu olarak oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

DOTA 2 OYUNCULARI GÜNCELLEME İSTİYOR

Oyun hala oldukça popüler olsa da, Dota 2 öğreticisinde yer alan zorluklar nedeniyle oyunculardan sık sık geri bildirimler alıyor. Bunun nedeni, oyunun genel deneyimi yenilik yapmak veya iyileştirmek amacıyla oyun sistemlerinde rutin olarak devasa değişikliklere uğraması ve oyuncuların belirli bir değişikliğe katılıp katılmamalarının, oyunun nasıl oynandığını sarsma eğiliminde olmalarıdır. Biri acemi veya profesyonel olduğunu düşünürsek bununla birlikte, birincisinin durumunda değişiklikler oldukça göz korkutucu olabilir, ve uygun kapsamlı bir öğreticinin olmaması, öğrenme eğrisinin potansiyel yeni oyuncuları korkutabileceği gibionları Riot's League of Legends gibi benzer oyunlara yönlendirebileceği bir oyunla sonuçlanma durumunda kalmıştır.