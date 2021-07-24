Dostlarıyla kahvaltıda buluştular
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Dostlarıyla kahvaltıda buluştular

Dostlarıyla kahvaltıda buluştular
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Selami Şahin ve eşi Didem Şahin, önceki gün dostlarıyla Alaçatı'da görüntülendi. Çeşme'de konser veren Şahin, "Sahneleri özlemiştik. Normalleşmeye beraber seyirciyle özlem gideriyoruz" dedi.

Ünlü sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin önceki gün dostlarıyla görüntülendi. Uzun zamandır bir araya gelmediği dostlarıyla kahvaltıda buluşan ikiliye "Bahar Kapıda" programıyla tanınan şarkıcı Bahar Gelir, eşlik etti. Sabah kahvaltısı sonrası Şahin, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. İki arkadaş, aşının önemine dikkat çekerken Şahin, "Uzun zamandır sahneleri özlemiştik. Normalleşmeye beraber seyirciyle özlem gideriyoruz. Bahar'da bende sahnede olduğumuz için çok mutluyuz." derken Bahar Gelir ise" Herkesin aşı olması gerekiyor. Şu aralar aşı birinci önceliğimiz olmadı" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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