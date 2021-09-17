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Dostları Altın Koza'da Hasan Saltık'ı andı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Dostları Altın Koza'da Hasan Saltık'ı andı

Festival, "Anadolu'nun Müzik Kültürleri Hazinesi: Hasan Saltık" başlıklı söyleşi ve Nebil Özgentürk'ün yönettiği Hasan Saltık belgeselinin gösterimiyle başladı.

Festival, "Anadolu'nun Müzik Kültürleri Hazinesi: Hasan Saltık" başlıklı söyleşi ve Nebil Özgentürk'ün yönettiği Hasan Saltık belgeselinin gösterimiyle başladı.

SENFONİ ORKESTRASI EŞLİK ETTİ

Hasan Saltık anısına gerçekleştirilen etkinlikler, Ceylan Ertem konseriyle devam etti. Mimar Sinan Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan sanatçı, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfonik Festival Orkestrası eşliğinde Saltık'ın Türk müziğine kazandırdığı eserleri seslendirdi.

Ceylan Ertem, Hasan Saltık'ın müziğe kazandırdığı eserleri söyledi.

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Haber: Dostları Altın Koza'da Hasan Saltık'ı andı - Haberler Magazin
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