Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı
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Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı

Döşemealtı'nın ilk Alışveriş Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

02.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:04
Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı

'nın ilk Alışveriş Merkezi düzenlenen törenle açıldı. İdlip şehitleri için edilen dua ile yapılan açılışa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi konumundaki AVM'nin açılışına Döşemealtı Kaymakamı , Belediye Başkanı , Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri AVM yöneticileri katıldı. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehitler için dua edildi.


Kaymakam Cengiz Cantürk, AVM'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Turgay Genç ise, "Döşemealtı bölgemizin, sosyal ve kültürel açıdan önemli bir eksiğini kapatacağını düşündüğümüz AVM'nin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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