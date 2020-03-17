Döşemealtı Belediyesi Korona virüse karşı önlemlerini artırdı Döşemealtı Belediyesi başta korona virüs olmak üzere salgın hastalıklara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Döşemealtı Belediyesi başta korona virüs olmak üzere salgın hastalıklara karşı mücadelesini sürdürüyor. Başta belediye hizmet binası olmak üzere eğitim kurumları, kültür ve sanat alanları, pazaryerleri, emekliler kahvesi, ek hizmet binaları ve belediyenin araçları tek tek dezenfekte ediliyor.



Döşemealtı Belediyesi, başta Ekolojik Kreş olmak üzere belediye hizmet binası, ek hizmet binaları, tiyatro salonu, Karain mağarası giriş çıkış ve tuvaletleri, kademeler, yine vatandaşlar tarafından da kullanılan otobüs ve midibüsler de ilaçlama yapıldı. Yine dezenfekte yapılacak yerler arasında zabıta karakolları, pazar yerlerinde bulunan mutfak, tuvalet gibi yoğun kullanılan alanlarda ilaçlama çalışmaları başlatıldı.



"Periyodik olarak sürdüreceğiz"



Belediye olarak halkın sağlığının her zaman ön planda tutulduğunu söyleyen Başkan Genç, "Düzenli olarak yaptırdığımız hijyen çalışmalarına Korona virüs vakasının ülkemizde de görülmesiyle birlikte önlemlerimizi büyük oranda arttırdık. Halkımızın ve personelimizin yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim gördüğü Ekolojik Kreş ile tüm hizmet binalarımız, tiyatro salonu ve otobüslerde ilaçlama yapıyoruz. Periyodik olarak bu çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA