Dörtyol Ticaret Odasından deprem bölgesine yardım

30.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odasından da destek geldi.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım yaptığı açıklamada; "Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan deprem nedeniyle bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak ve acılarını paylaştığımızı göstermek adına odamız üyelerinin katkılarıyla bir yardım kampanyası başlattık. Öncelikle deprem bölgesindekiValilerimizi arayarak bölgenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri öğrendik ve o yönde teminde bulunarak amacın yerine gelmesini ve bölgedekiinsanların ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefledik. Bu kapsamda 100 adet battaniye ve 10 koli sıhhi yaşam malzemesini bu gün itibariyle Elazığ ve Malatya'ya ulaştırmak için teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler