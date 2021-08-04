Dörtyol'da orman yangını (4)
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Dörtyol'da orman yangını (4)

Dörtyol'da orman yangını (4)
Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel

BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Dörtyol ilçesi Çarşamba ve Öğülbek mevkilerindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, vatandaşların da yardımıyla büyük oranda kontrol altına alındı.

BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çarşamba ve Öğülbek mevkilerindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, vatandaşların da yardımıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.


Dörtyol'da orman yangını (4)
Dörtyol'da orman yangını (4)
Dörtyol'da orman yangını (4)
Dörtyol'da orman yangını (4)
Dörtyol'da orman yangını (4)
Dörtyol'da orman yangını (4)
Dörtyol'da orman yangını (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu

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