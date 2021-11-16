Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, kitap fuarına katılan yazarla buluştu

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, belediye tarafından 1. Kitap Fuarı'na katılan yazarlarla bir araya geldi.

Keskin, bir restoranda gerçekleşen toplantıda, fuara 50 yayınevi ve 30 yazarın katıldığını belirtti.

İlkini gerçekleştirdikleri fuarı gelecek yıl daha kapsamlı şekilde yapmayı hedeflediklerini ifade eden Keskin, fuarın düzenlenmesinde destek verenlere teşekkür etti.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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