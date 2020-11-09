Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada
09.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:01
Bursa'da dorsesi yan yatmış halde hareket halinde olan tırın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa- İzmir yolunda 61 K 15604 plakalı TIR'ın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Tırın tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülere yansırken, sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
İşte o anlara ilişkin kareler;
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR