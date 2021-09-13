Dorse ile aracının arasında sıkışan TIR sürücüsü öldü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, TIR sürücüsü Hüseyin Kantarcı (57), bir başka TIR'ın dorsesi ve kendi aracı arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik ilçesindeki Gemlik fabrikalar bölgesinde meydana geldi. Bir fabrikadan rulo saç yüklemek için firmaya giden TIR sürücüsü Hüseyin Kantarcı, o sırada bir başka TIR'ın dorsesi ile kendi aracı arasında sıkıştı. Kantarcı, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kantarcı, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kantarcı, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kantarcı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.