Dorian Kasırgası: ABD dev kasırganın karaya vurmasına hazırlanıyor

30.08.2019 04:11

Atlas Okyanusu'nda ilerleyen ve giderek şiddetini artıran Dorian Kasırgası'nın hafta sonu ABD'nin Florida eyaleti sahillerine vurması bekleniyor.

Şu anda şiddeti Kategori 1 olarak sınıflandırılan kasırganın karaya yaklaştıkça güçlenmesi ve karaya vurduğunda Kategori 4'e yükselmiş olması bekleniyor.

Yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump da Polonya ziyaretini iptal etti ve "Burada olmam çok önemli. Çok çok büyük bir kasırga olabilir gibi gözüküyor" diye konuştu.

Trump Polonya'ya Başkan Yardımcısı Mike Pence'i gönderiyor.

Kasırganın en çok etkileyeceği tahmin edilen eyaletler Florida ve Georgia'da acil durum ilan edildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin doğu kıyılarında yaşayanlardan gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi ve "En az yedi günlük erzak biriktirin" dedi.

Kasırga'nın hafta sonu Florida'ya ulaştığında rüzgar hızının saatte 210 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Saffir-Simpson kasırga sınıflandırma metodolojisine göre Kategori 4 şiddetindeki kasırgalar karşılaşılabilecek en güçlü ikinci kasırga türü ve felaket boyutlarında hasara yol açabiliyorlar.

Porto Riko'nun en büyük adası Kasırga'nın merkezine yakalanmaktan son anda kurtuldu. Ancak Kuzeybatı yönünde ilerleyen Dorian'ın Florida ve Georgia'da büyük bir yıkıma yol açmasından korkuluyor.

Atlas Okyanusu'nda oluşan kasırgalar, karaya ulaştıklarında hızlarını yitirmeye ve yavaşlamaya başlıyorlar. Ancak bir kasırga hiçbir kara parçasına temas etmeden uzun süre ilerlerse güç toplamaya devam ediyor ve şiddeti de artıyor.

Dorian Kasırgası, Porto Riko'nun San Juan Adası'ndan 355 km açıkta seyrini sürdürüyor.

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızı saatte 137 kilometre olarak ölçümleniyor. Dorian ilerledikçe rüzgar hızının da artacağı öngörülüyor.