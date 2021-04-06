DONMAK ÜZERE OLAN LEYLEĞİN YARDIMINA KOŞTULAR
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DONMAK ÜZERE OLAN LEYLEĞİN YARDIMINA KOŞTULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da son zamanlarda hava sıcaklığın düşmesi sonucu soğuktan donmak üzere olan bir leylek, elektrik arızasına giden ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da son zamanlarda hava sıcaklığın düşmesi sonucu soğuktan donmak üzere olan bir leylek, elektrik arızasına giden ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin montlarıyla ısınan leylek, yeniden doğaya bırakıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkiinde, sabah saatlerindeki elektrik arızası ihbarına giden UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri, arızayı gidermelerinin ardından dönüş yolunda donmak üzere olan bir leyleğe rastladı. Hava sıcaklıklarının son zamanlarda kentteki düşüşüyle birlikte soğuktan etkilenen leylek, sepetli araca alındı. Ekipler, vücudunda herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettiği leyleği, montlarıyla ısıttı. Bir süre sonra kendine gelen leylek, yeniden doğaya bırakıldı.

DONMAK ÜZERE OLAN LEYLEĞİN YARDIMINA KOŞTULAR
DONMAK ÜZERE OLAN LEYLEĞİN YARDIMINA KOŞTULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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