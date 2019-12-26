Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor
Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.
26.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:42
Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.
Yönetmen Christof Loy bu klasik yapıtı ele alırken olağan klişelerden ziyade karakterlerin karmaşıklığına odaklanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com