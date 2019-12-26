Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor
Haberler » Dünya » Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Haberler

Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.

26.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:42
Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.


Yönetmen Christof Loy bu klasik yapıtı ele alırken olağan klişelerden ziyade karakterlerin karmaşıklığına odaklanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler