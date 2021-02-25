Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
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Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

25.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:26
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

BAYBURT'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Çoruh Nehri'nin bazı bölümleriyle Sırakayalar Şelalesi buz tuttu.

BAYBURT'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Çoruh Nehri'nin bazı bölümleriyle Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki bir araçta buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri'nin bazı bölümleri ve doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Güzel manzaralara ortaya çıkınca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan kent merkezinde park halindeki bir arabanın arka kısmından sarkan buz kütleleri de ilginç görüntüler oluşturdu.


Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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