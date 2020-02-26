Donan musluk borusuna ilginç çözüm, ağaç gövdesini oydu
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Donan musluk borusuna ilginç çözüm, ağaç gövdesini oydu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir vatandaş, çetin geçen kış aylarında musluk borularının donmasını önlemek için ağacın gövdesini oyup musluk borusunu içine yerleştirdi.

26.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:50
Donan musluk borusuna ilginç çözüm, ağaç gövdesini oydu

(İHA) – 'ın ilçesinde bir vatandaş, çetin geçen kış aylarında musluk borularının donmasını önlemek için ağacın gövdesini oyup musluk borusunu içine yerleştirdi.


Uludere ilçesine bağlı beldesinde yaşayan Hasan Güvercin, dondurucu soğuklarda susuz kalmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 15 yıl önce ektiği söğüt ağacı eken Güvercin, ağacın 6 yaşına gelmesinin ardından gövdesini testere ile oyup musluk borusunu yerleştirdi. Aradan geçen sürede ağaç, boruyu da içine alarak büyümeye devam etti. Bu şekilde suyun donmasını önlediğini belirten Güvercin, yoldan geçen vatandaşların bu musluktan yararlandığını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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