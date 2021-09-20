Don't Worry Darling Filmi

Don’t Worry, Darling, mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici bir gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir ev hanımına odaklanıyor.

Yönetmen : Olivia Wilde

Senaryo: Katie Silberman, Carey Van Dyke, Shane Van Dyke

Oyuncular: Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Harry Styles, Nick Kroll, Douglas Smith, KiKi Layne, Timothy Simons , Kate Berlant, Sydney Chandler, Dita von Teese, Asif Ali, Ari'el Stachel, Wylie Quinn Anderson, Marcello Julian Reyes, Monroe Cline, Natasha Kalimada, Kaleigh Krause, Alexandra Hulme, Hal Rosenfeld, Kurt Scholler, Mariah Justice, Natasha Luna, Michelle Ells, Nataly Santiago, Charissa Kroeger, Brooke deRosa, Trevor Hooper, Anthony Soto, Kate Ellie Fitzgerald, Alisha Heng, Connor Ryan, Ali Starr Goebel, Samantha Sookdeosingh, Mario White, Ebru

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: Don't Worry Darling

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye

Vizyon Tarihi: 23.09.2022

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