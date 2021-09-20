Don't Worry Darling Filmi
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Don’t Worry, Darling, mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici bir gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir ev hanımına odaklanıyor.
Yönetmen : Olivia Wilde
Senaryo: Katie Silberman, Carey Van Dyke, Shane Van Dyke
Oyuncular: Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Harry Styles, Nick Kroll, Douglas Smith, KiKi Layne, Timothy Simons , Kate Berlant, Sydney Chandler, Dita von Teese, Asif Ali, Ari'el Stachel, Wylie Quinn Anderson, Marcello Julian Reyes, Monroe Cline, Natasha Kalimada, Kaleigh Krause, Alexandra Hulme, Hal Rosenfeld, Kurt Scholler, Mariah Justice, Natasha Luna, Michelle Ells, Nataly Santiago, Charissa Kroeger, Brooke deRosa, Trevor Hooper, Anthony Soto, Kate Ellie Fitzgerald, Alisha Heng, Connor Ryan, Ali Starr Goebel, Samantha Sookdeosingh, Mario White, Ebru
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Don't Worry Darling
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye
Vizyon Tarihi: 23.09.2022
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