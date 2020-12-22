Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim
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Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim

22.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:36
Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Korona virüs tedbirlerini birlikte denetledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Korona virüs tedbirlerini birlikte denetledi.

Domaniç'te polis ve jandarma ekipleri birlikte yürüttüğü Hıfzıssıhha tedbirleri kapsamında alınan yasaklar ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Alınan tedbirler kapsamında ilçe pazarına gelen vatandaşların sağlığı düşünülerek vatandaşların toplu şekilde geliş ve gidişleri kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, ekipler asayiş denetimleri de gerçekleştirdi.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, yaptığı açıklamasında, "İlçe kurulan Pazar Alanına toplu şekilde geliş gidişin kamu sağlığını düşünerek yasaklanmasıdır. İlçe Emniyetimiz ve Jandarmamız bu yasaklamaların ve ilgili kararların takibini gerek yol uygulamaları gerekse asayiş denetimlerinde sağlamaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim
Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim
Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim
Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim
Domaniç'te polis ve jandarma ekiplerinden sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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