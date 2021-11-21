DOLMUŞA ÇARPIP SAVRULAN MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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DOLMUŞA ÇARPIP SAVRULAN MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da hafif ticari dolmuşun çarptığı motosiklet savrularak, yol kenarında bekleyen Emel Çelik'e (37) çarptı.

CANİK, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da hafif ticari dolmuşun çarptığı motosiklet savrularak, yol kenarında bekleyen Emel Çelik'e (37) çarptı. Motosikletli ile kadının yaralandığı kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Canik ilçesi, 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin A. idaresindeki 55 D 0602 plakalı hafif ticari dolmuş, yolcu almak için sağ şeride geçmek isterken, aynı istikamette giden Özgür Şencan'in kullandığı 55 JF 885 plakalı kurye motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yerde sürüklenen motosiklet, yol kenarında bekleyen Emel Çelik'e çarptı. Kazada kasklı motosiklet sürücüsü Özgür Şencan ile Emel Çelik yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan 2 yaralı, ambulansla kaldırıldığı farklı hastanelerde tedaviye alındı. Kaza anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; dolmuşun çarptığı motosikletin savrularak yerde bir süre sürüklendiği, ardından da yolun kenarında bekleyen kadına çarptığı anlar yer alıyor.

DOLMUŞA ÇARPIP SAVRULAN MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

DOLMUŞA ÇARPIP SAVRULAN MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

DOLMUŞA ÇARPIP SAVRULAN MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

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