'Dolarları Yakın' Çağrısına Karşı Çıkan Vatandaş, Tek Cümlesiyle Alandakileri Susturdu

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin "Dövizlerinizi bozdurun" çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.

İLGİNÇ DİYALOGLAR YAŞANDI

Hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek için yapılan basın açıklamasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"BU DOLARDA ALLAH'IN ADI YAZIYOR"

Alanda toplananların "Dolarları yakın" çağrılarına karşı çıkan bir vatandaş, "Amerika'nın ilahlaştırdığı doları, yani ilahını elimizle yırtıp atmak geliyor içimden. Bu dolarda Allah'ın adı yazıyor. Biz saygısızlık da yapmayız. Bu dolarda 'Allah'a inanıyoruz' yazıyor" dedi.

ALANDAKİLER SUSPUS OLDU

Vatandaşın tüyleri diken diken eden bu çıkışı sonrası alandakiler ne diyeceklerini bilemedi