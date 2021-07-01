Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 1 Temmuz Perşembe dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,7069 bazında ilerleyen dolar bugün 8,7069.
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,7069 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,7069 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
1 Temmuz Perşembe 2021 yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,7119TL
Dolar alış fiyatı : 8,7019 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,2850 lira seviyesinde kapattı.
1 Temmuz Perşembe 2021 günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,2900 TL
Euro alış fiyatı : 10,2800 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,0737 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,0135
şeklinde belirlendi.