Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Mart dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Mart dolar, EURO!

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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Mart dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9200 bazında ilerleyen dolar bugün 7,9200

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26 Mart 2021, Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,9200 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9200 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

26 Mart Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,9250 TL

Dolar alış fiyatı : 7,9150 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,3650 lira seviyesinde kapattı.

26 Mart Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,3700 TL

Euro alış fiyatı : 9,3600 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,9373 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,8828

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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