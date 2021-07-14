Dolar kuru Türkiye! Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 15 Temmuz Perşembe dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5970 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5970. Dolar kaç TL!
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5970 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5970 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
15 Temmuz Perşembeyani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5984TL
Dolar alış fiyatı : 8,5957TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,165lira seviyesinde kapattı.
15 Temmuz Perşembegünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,1664 TL
Euro alış fiyatı : 10,1637 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,9443 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,9354
şeklinde belirlendi.