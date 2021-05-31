Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar kuru! Euro kaç TL oldu? 31 Mayıs Pazartesi dolar, EURO!
800 dolar kaç TL? 31 dolar kaç TL? Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5250 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5250.Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar kuru! Euro kaç TL oldu? 31 Mayıs Pazartesi dolar, EURO!
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar kuru!Euro kaç TL oldu? 31 Mayıs Pazartesi dolar, EURO! 31 Mayıs 2021, Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5250 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5250 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
31 Mayıs 2021, Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5300 TL
Dolar alış fiyatı : 8,5200TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,3600 lira seviyesinde kapattı.
31 Mayıs 2021, Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,3650 TL
Euro alış fiyatı : 10,3550 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,1805 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,1198
şeklinde belirlendi.