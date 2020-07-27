Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı

İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yapan ve 133 ile 143 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kadın hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı
27.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:06

İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yapan ve 133 ile 143 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kadın hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı sonrası yürütülen çalışmada şüphelilerin otomobil satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak ilan verdikleri ve alıcılardan kapora aldıktan sonra satışı gerçekleştirmedikleri saptandı.

Ülke genelinde bu şekilde 56 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 11 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, araştırmalar sonucu 133 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'nin kentte saklandığını belirledi. Firari hükümlü, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

137 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.K'nin de eşi ile Aydın'ın Söke ilçesinde saklandığı tespit edildi. Hükümlü, teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler, 143 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'nin ise sürekli adres değiştirdiğini, Hatay'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan erkek arkadaşını sık sık ziyarete gittiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Y.T'yi Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenledikleri operasyon sonucu bir evde yakaladı.

Üç hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Diğer kişilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum 3. Sayfa
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Güncel
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı 3. Sayfa
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenece
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenece
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Görgü tanığı Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine 'zavallı şeyler' diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine "zavallı şeyler" diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mensur Işık Özlem Zengin İlhan Cihaner Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 11:17:28. #1.15#
title