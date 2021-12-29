Doktorlara saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta hasta yakınının ameliyata alınmadığını iddia edip iki doktora saldıran H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün akşam saatlerinde hastasının ameliyata alınmayıp bekletildiğini iddia eden H.B., Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin'e saldırdı. Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar oluşurken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. Gözaltına alınan H.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dr. Ergin Bilgin ve Dr. Deniz Baklacı da olayın ardından kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Kolundaki darp izlerini gösteren Dr. Bilgin, "Ameliyat sırası bekleyen bir hasta yakınıydı. Nişanlısıyla sanırım problem de yaşamış. Odaya girip bana yumruk attı. Ben de tabi kendimi savunmaya çalıştım. Sonra arbede çıktı. Şu an olay adliyede" dedi.