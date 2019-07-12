Rapor yazmayan aile hekimlerini darp eden saldırgan tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezine gidip rapor isteyen ancak olumsuz yanıt alınca doktoru darp eden saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KALBİNDE PİL OLAN DOKTORA YUMRUK ATTI

Bayraklı'da bulunan 20 No'lu Aile Sağlık Merkezine gidip rapor isteyen; ancak isteğine olumsuz yanıt alınca Dr. Mahide Agara'ya bilgisayar klavyesi fırlatıp, Dr. Alper Durmuş Sönmez'e de yumruk atan Birkan Y., polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Kalbinde pil olan Sönmez'e yumruk attıktan sonra fenalaşmasına da yol açan şahıs için mahkemeden karar çıktı. Darp edilen doktorların şikayetçi olduğu Birkan Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay sonrası fenalaşarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Dr. Alper Durmuş Sönmez ise taburcu edildi.

Kaynak: İHA