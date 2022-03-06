Doktorlar, Kapadokya'da "doğada acil müdahale eğitimi" aldı - Haberler

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Doktorlar, Kapadokya'da "doğada acil müdahale eğitimi" aldı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) Erciyes/Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında, Gomeda Vadisi'nde "doğada acil müdahale eğitimi" verildi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) Erciyes/ Kapadokya Kış Eğitimi kapsamında, Gomeda Vadisi'nde "doğada acil müdahale eğitimi" verildi.

Çeşitli kentlerde görev yapan yaklaşık 50 uzman doktor ve akademisyenin katılımıyla düzenlenen eğitim programı, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Gomeda Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Vadi yürüyüşü yapan grup, mola noktalarında kol ve bacak kırılması, yanık vakası ve yaralı taşıma gibi konularda eğitim aldı.

Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Feridun Çelik, gazetecilere, eğitimde doğada yaşanan vakalarda hayat kurtaran yöntemlerin anlatıldığını belirtti.

Etkinliklerinin yılın çeşitli dönemlerinde farklı doğal alanlarda sürdürüldüğünü aktaran Çelik, "Doğaya gelen insan sayısı artıyor. Zaman zaman düşme, çığ gibi olaylar yaşanıyor. Yürüyüş bastonu, sırt çantası, streç filmle inanılmaz işler yapılabiliyor. Doğal ortamlardaki müdahaleleri öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlik koordinatörü Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da eğitimin verimli olabilmesi adına katılımcıları doğal alanlara götürdüklerini ifade etti.

Gomeda Vadisi'ni yılın her döneminde turistlerden ilgi gören gezi güzergahına sahip olduğu için tercih ettiklerini anlatan Altıntop, "Turist olabilir, yerli vatandaş olabilir. Bu uzun parkurlarda kırık, yaralanma, yanık, göğüs travması gibi bir durumla karşılaşılması halinde, ambulansın ulaşamayacağı bir yerde sahada acil müdahaleyi öğretiyoruz. Amacımız, doğal alanda hayat kurtarmaktır." şeklinde konuştu.

Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı

Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı

Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı

Doktorlar, Kapadokya'da doğada acil müdahale eğitimi aldı

AA / Behçet Alkan - Güncel

Mustafapaşa, Kapadokya, Erciyes, 112, Güncel, Haberler

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