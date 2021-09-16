Doktor Sercan Karabulut'tan hastalara "psikolojik destek" vurgusu

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Amatem Kliniği'nde görevli Uzman Dr. Sercan Karabulut, hastaların tedavilerinde psikolojik destek almalarının önemli olduğunu bildirdi.

Karabulut, yaptığı açıklamada, ek bir psikiyatrik sorunu olmayan hastalarda dahi kronik bir hastalıkla mücadele etmenin yılgınlık ve mutsuzluk gibi uyum sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Kişi hasta olduğunu öğrendikten sonra bu hastalığı kabullenmenin ve beraberinde getirdiği belirsizlikle başa çıkmanın türlü zorlukları içerebildiğini anlatan Karabulut, kişilerin hastalık süresince aşamalı bir tedavi sürecine entegre olmalarını kolaylaştırıp aksaklıkları önlemek için aktif bir takip sistemi geliştirdiklerini vurguladı.

Hastaların her aşamada yaşadıkları zorlukları ön görmeli ve sık sık kontrol ederek teşvik edici bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini anlatan Karabulut, "Bir hastalığınız var demek, tek başına çözüm getirmiyor maalesef. Ek psikiyatrik sorunlar özellikle madde kullanımıyla ilgili problemler mevcutsa ortak bir takibe ihtiyaç var. Bu noktada sürekli ve sıkı takip gerekli görünüyor. Bunun ötesinde uyum sorunları yaşayan mesleki ve sosyal hayatında aksamalar ortaya çıkan kişiler de gecikmeden psikolojik desteğe ulaşmalılar." ifadesini kullandı.

Bu süreci yaşayan hasta yakınlarına da tavsiyelerde bulunan Karabulut, "Aktif bir tedavi takibinin parçası olmak için sürece hakim olmalılar. İlaç kullanımından önleyici tedbirlerin geliştirilmesine yardımcı olmak noktasına kadar birçok süreçte hastaların desteğe ihtiyaçları var. Günün sonunda sosyal desteği iyi olan bireylerin iyileşme şansları çok daha yüksek." diye konuştu.

Karabulut, her aşamada önyargıların hasta ve hasta yakınlarını tedaviden kopardığını görebildiklerini, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.