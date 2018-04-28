Doktor "Kız Olacak" Dediği Bebek Erkek Çıkınca, Haklılığını İspatlamak İçin Bebeğin Penisini Kesti
Hindistan'da, ultrason sonucu kız olacak dediği bebeğin dünyaya erkek olarak gelmesini hazmedemeyen bir doktor, zavallı bebeğin penisini kesti. Minik bebek hayatını kaybetti.
Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Doktor, cinsiyetini yanlış tahmin ettiği bebeğin penisini kesti.
Guriye Devi ve Anil Panda isimli çift doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için doktor Anuj Kumar'a danıştı. Doktor, ultrason muayene sonrası çifte bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu söyledi.
ZAVALLI BEBEK ÖLDÜ
Devi'nin doğum sancıları tutunca çift, doktorun muayenesine gitti. Doktor kadının hemen sezaryen olmasını söyledi. Serzaryen doğum yapan kadının bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Yapılan soruşturmada doktorun hamilelikte doğacak çocuğun kız olacağı tahminin doğru olduğunu ispatlamak için doğan erkek çocuğunu ameliyathaneye götürüp cinsel organını kestiği, bebek aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Doktor, annenin odasına gelip bir kız çocuğunu doğduğu ama deformasyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.
EVRAKLARI EKSİKMİŞ
Polis olayı soruşturmaya devam ederken, Sağlık müfettişi Dr D. N. Thakur, doktordan özel muayene işletme belgelerini istediklerini ama çoğu evrağın eksik olduğunu söyledi. Doktor ceza alırsa doktorluk diploması elinden alınacak ve tutuklanacak.
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Böylesi zalimlere, tecavüzcülere, katillere IDAM ISTIYORUZ !!!Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Aman Allahim bu nasil bir vicdansizlik yaa !! Yeni dogan bebege nasil yaparsin bunu ?!!! Hiç mi acimadin ?!! Nasil kiydin !!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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İDAM İDAM İDAM İSTİYORUZ KANDIRMA BİZİ AKEPECevap Yaz 4 5 Yayından KaldırZEH: Akp den bılın herseyı beynınız cok kıt5 1 Yayından KaldırLNLKSJF: tebete aynenTüm 104 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır