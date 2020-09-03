"Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" Esra Erol stüdyoda çıldırdı!
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"Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" Esra Erol stüdyoda çıldırdı!

31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti.

03.09.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:24

31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim

Canlı yayına bağlanan Tarık da şunları söyledi: "Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor."

 Erol ise Tarık'ın bu çıkışına sert karşılık verdi: "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz?"

Kaynak: Hürriyet

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