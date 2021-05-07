Doğum gününde öldü: Polis ölümü şüpheli buldu
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Doğum gününde öldü: Polis ölümü şüpheli buldu

Doğum gününde öldü: Polis ölümü şüpheli buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de 69 yaşındaki Hanife K., doğum gününde hayatını kaybetti.

Kağıthane'de 69 yaşındaki Hanife K., doğum gününde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ölen kadının ihbarının polise sabah yapılması şüpheli bulundu. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Olay, 5 Mayıs akşamı Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Kaçar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Hanife K., eşi Kemal K. ile birlikte yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kemal K. eşinin öldüğünü sabaha kadar kimseye söylemedi. Sabah eve gelen oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadının hayatını kaybettiği doğrulandı.

Ölüm şüpheli bulundu

Kemal K.'nin eşinin ölüm haberini kimseye söylememiş olması polisi şüphelendirdi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracına yüklendi. Kemal K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alzheimer hastası kadın doğum gününde öldü

69 yaşında hayatını kaybeden Hanife K.'nin ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Hanife K.'nin 5 Mayıs 1952 gününde doğduğu yani doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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