Doğum günü hediyesi 250 bin TL'lik saat İş insanı Engin Polat, eşi Dilan Polat'ın yeni yaşında kesenin ağzını açtı. Dün akşam renkli bir parti veren Polat, eşine doğum günü hediyesi olarak 250 bin TL'lik Rolex marka kol saati aldı

Güzellik merkezi zincirlerinin sahibi Dilan Polat'ın doğum günü için eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu, sürpriz bir parti organize etti. Polonezköy'de Aktivitem Parkta yapılan sürpriz doğum günü partisine, Polat çiftinin yakın arkadaşları ve birçok ünlü isimler katıldı.& ;



Kaynak: Snob Magazin