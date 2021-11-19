Doğu Pediatri Kongresi Diyarbakır'da başladı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 1. Doğu Pediatri Kongresi, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede çok sayıda bilim insanı çocuk sağlığı ve hastalığı ile ilgili bilimsel çalışmaları ve deneyimlerini aktaracak.

Doğu Pediatri Derneği'nin düzenlediği 1. Doğu Pediatri Kongresi, 3 gün boyunca Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde devam edecek. Kongereye Uluslararası Pediatri Kurulu Başkanı Enver Hasanoğlu, Bilim Kurulu üyeleri Ateş Kara ve Hasan Tezer'in yanı sıra çok sayıda bilim insanı katıldı. Yapılan kongre ilgili bilgi veren Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, kongreye katılan bilim insanlarıyla beraber tıp alanındaki son gelişmeleri, son güncellemeleri derleyerek elde edilen araştırmalarla bölgemizdeki tüm çocuk hekimlerini bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çeşitli bölgelerden hocalarımız burada, Uluslararası Pediatri Kurulu Başkanı Enver Hasanoğlu hocamız ve yine bilim kurulundan Ateş Kara ile Hasan Tezer hocalarımız burada. Mutluyuz, bölgemizde bilimsel bir açlık var. Sahadaki hocalarımızın sürekli bir talebi vardı. Özellikle bölgemizde, çocuk sağlığı ve hastalıklarını Diyarbakır'da konuşalım, diye. Uluslararası kongrelerimiz oluyordu ama neden Diyarbakır'da olmasın, neden bölgemizde olmasın dedik ve çocuk sağlığı ile hastalıkları tüm yanları ile konuşulacak buradaki kongreyi gerçekleştirdik."