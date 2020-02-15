Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü

15.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:24

Doğu Anadolu Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 28 derece ile gözlendi. Göle gecenin en soğuk yerleşim yeri oldu.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Erzurum ve Erzincan çevreleri çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

ÇIĞ UYARISINDA BULUNDU

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

AĞRI EKSİ 27'Yİ GÖRDÜ

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 14, Ağrı'da eksi 27, Ardahan'da eksi 19, Kars'ta eksi 22, Erzurum'da eksi 16, Iğdır'da eksi 8 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 83, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 74 santimetre ölçüldü.

Kaynak: İHA