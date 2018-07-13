Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen "Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali"ne 200 bin kişi katıldı.

Tatvan Belediyesince organize edilen ve 1 Temmuz'da startı verilen festival sona erdi.

200 bin kişinin ziyaret ettiği festivalle ilgili konuşan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yarım asırdır devam eden fuarın bu yıl da renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Fuarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Aksoy, "Fuar sergi salonumuzda da 55 kurum ve ticaret erbabı stant açmıştı. Burada doğal güzellikler, tarihi değerler ve ticari faaliyetlerin tanıtımları yapıldı. Halk oyunları yarışları yapıldı. Nemrut şenliği etkinlikleri düzenlendi. Bu yıl fuarımız dolu dolu geçti, yoğun ilgi vardı." diye konuştu.

İnsanların fuardan sonra Van Gölü sahilindeki parklarda güzel vakit geçirdiğini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"İnsanlar gün boyu buralarda rahat dolaşıyor ve gece saatlerine kadar gezip, etkinliklere katılıp eğleniyorsa Tatvan'ın huzur ve güvenlik anlamında hiçbir sıkıntısının olmadığı göstergesidir. Huzur ve kardeşlik şehri olan Tatvan'ın güzelliğini ülkemizin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz gördü. Dolu dolu geçen fuar dönemi boyunca yaklaşık 200 bin kişi ilçemizi ve fuarımızı ziyaret etti."